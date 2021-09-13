В Самарской области приступили к строительству ветроэлектростанций на сумму 30 млрд рублей

САМАРА, 13 сентября. /ТАСС/. Строительство ветроэлектростанций, в которое Фонд развития ветроэнергетики (совместный фонд "Фортум" и "Роснано") инвестирует около 30 млрд рублей, началось в Самарской области, сообщил глава региона Дмитрий Азаров на церемонии начала строительства.

"Мы запускаем проект ветроэнергетики, который совершенно точно является высокотехнологичным, инновационным. <…> Я отдельно отмечу, что проект масштабный - около 30 млрд рублей инвестиций в этот проект [вложено]. Это требует доскональной проработки всех вопросов - правовых, земельных, ресурсных. <…> Его значение не только экономическое и энергетическое, что, конечно важно для нашего промышленного региона, <…> но отдельно хочу подчеркнуть экологическую значимость этого проекта. Наш регион, который имеет значительную плотность населения, антропогенную нагрузку, нуждается во внедрении новых современных, "зеленых" энергетических технологий", - отметил Азаров.

Вице-президент корпорации Fortum, генеральный директор ПАО "Фортум" Александр Чуваев отметил, что общая мощность ветроэлектростанций составит 236 МВТ. "Срок пуска электростанции в Самарской области - это три электростанции общей мощностью 236 МВт - 1 декабря следующего года, мы выдадим мощность на рынок, начнем платить налоги, привлекать к этому времени местный персонал для эксплуатации и обслуживания", - сообщил Чуваев.

Руководитель отметил, что проект обсуждался на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он сообщил, что компания получила "исчерпывающую поддержку" от региональных властей при подготовке к началу строительства.

"Весь наш опыт говорит о том, что если область поддерживает инвестора, если правительство области поддерживает инвестиции, инвестор выполнит свои обещания. <...> Нынешнему моменту предшествовала большая работа по покупке земли, межеванию", - сообщил Чуваев.