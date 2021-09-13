Эксперты считают, что цена газа в Европе может дойти до $1000 за тыс. куб. м

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Текущие высокие цены на газ в Европе являются аномальными и неустойчивыми, но новые рекорды стоимости газа по-прежнему возможны. Цена газа может достичь даже $1000 за тыс. кубометров, но все будет зависеть от ситуации на рынке газа в Азии, погоды в Европе и сроков запуска "Северного потока - 2", рассказали опрошенные ТАСС эксперты.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов 13 сентября почти достигла $760 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE. Это самая высокая цена газа как минимум за последние 10 лет.

Один из фундаментальных факторов для таких высоких цен - рост стоимости газа в Азии, где цена превышает европейские значения. Поставщики сжиженного природного газа (СПГ), наблюдая более высокие цены на свой газ в Азии, увеличивают поставки в этот регион, формируя тем самым дефицит предложения на европейском газовом рынке, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"То есть это вовсе не "Газпром" и Россия закрыла газовый вентиль. Нет, мы идем на исторический рекорд по объемам поставок", - сказал эксперт.

Если же цены на газ в Европе превысят азиатские, объемы поставок СПГ будут перенаправлены в ЕС, что позволит снизить цену до уровня азиатской. "Если в Азии будет продолжать расти спрос, если будет происходить дефицит и они $1000 за 1 тыс. кубометров пробьют, то и в Европе, скорее всего, подобные вещи будут", - полагает Юшков.

Что еще влияет на цены?

Предсказывать динамику цены газа на краткосрочном горизонте сейчас очень тяжело, она также в значительной степени будет зависеть от погоды в Европе и тактики "Газпрома" после того, как по "Северному потоку - 2" пойдет газ, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Цены, вероятно, опустятся после того, как риск нехватки газа во время отопительного сезона перестанет восприниматься как чрезмерный", - полагает эксперт. При этом возможна и обратная ситуация, когда похолодание в Европе и дефицит предложения газа вновь приведет к новым ценовым рекордам, отметил он.

Текущие цены на газ действительно являются аномальными, влияние на них оказывает и "спекулятивный эффект, основанный, в том числе на неопределенности со сроком ввода "Северного потока - 2", считает замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач. При этом такие высокие цены "убивают" спрос на газ в Европе и, фактически, привели к "маленькому угольному ренессансу", полагает он.

Кроме того, рост цен на газ может быть связан с увеличением предложения денег для поддержки экономик стран по всему миру на фоне пандемии коронавируса. Сначала это сказалось на фондовых рынках, а теперь и на сырьевых, отметил генеральный директор "Института национальной энергетики" Сергей Правосудов. Из-за высоких цен замедляется и закачка газа в подземные хранилища, поскольку, если зима окажется теплой, контрактование топлива по текущей цене будет выгодной и принесет убытки покупателям, считает он.

Что может помешать росту цен на газ?

Существенно повысить ликвидность европейского рынка и снять напряженность в преддверии отопительного сезона, который стартует уже 1 октября, мог бы ускоренный запуск "Северного потока - 2", говорят опрошенные ТАСС эксперты.

"В моменте запуск "Северного потока - 2" может увеличить предложение газа", - считает Маринченко. После его ввода в эксплуатацию станет понятно, продолжит "Газпром" активно продавать газ на срочном рынке через электронную торговую платформу, увеличит ли прокачку через Украину, добавил он.

Суточные мощности поставок газа по двум ниткам "Северного потока - 2" сопоставимы со всем объемом сжиженного газа, который сейчас поставляется в Европу, подчеркнул замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач.

Возможным решением проблемы может стать и повышение загрузки газопровода OPAL, что, однако, маловероятно, считает Игорь Юшков. Ранее Европейский суд юстиции принял решение ограничить до 50% мощность газопровода OPAL, который соединяет газопровод "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.

"Скорее они разрешат ввести в эксплуатацию первую нитку "Северного потока - 2" и посмотрят, как это скажется на цене", - полагает эксперт.

Ранее "Газпром" сообщил, что строительство "Северного потока - 2" было полностью завершено утром 10 сентября. Ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию планируется до конца 2021 года, будут проведены пусконаладочные работы.