СМИ: Лаос разрешил пробное использование криптовалюты

ХАНОЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Лаоса одобрило экспериментальное использование криптовалюты, добычу и торговлю на территории страны для шести компаний. Об этом в понедельник сообщила газета Laotian Times со ссылкой на заявление офиса премьер-министра страны.

Разрешение на добычу криптовалюты и торговлю получили четыре строительные компании, IT-компания и государственный банк JDB.

Правительство Лаоса поручило ряду министерств, включая Центральный банк Лаоса, выработать нормы использования криптовалюты в стране.

Премьер-министр Лаоса Пханкхам Випхаван проведет встречу 16-17 сентября, где правительство обсудит дальнейшее использование криптовалюты в республике.

В августе Центральный банк Лаоса предупредил граждан страны, что использование криптовалюты не регулируется законодательством страны.