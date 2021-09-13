ФАС обязала Tele2 снизить стоимость тарифов из-за необоснованного повышения цен

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. ФАС России завершила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении мобильного оператора Tele2. Компания должна будет снизить стоимость необоснованно повышенных тарифов до уровня, применяемого до нарушения, сообщила пресс-служба антимонопольного регулятора.

"Антимонопольный орган установил, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат, и признал ООО "Т2 Мобайл" нарушившим антимонопольное законодательство. Теперь оператор обязан вернуть необоснованно повышенные тарифы на услуги сотовой связи к уровню, применяемому до повышения", - говорится в сообщении ФАС.

11 февраля Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Tele2 из-за необоснованного повышения тарифов на связь в среднем на 13% для более 12 млн абонентов с 1 января 2021 года. По мнению службы, повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей. В свою очередь, в пресс-службе Tele2 сообщили ТАСС, что повышение тарифов на связь мобильным оператором объясняется необходимостью дополнительных инвестиций в развитие сети на фоне роста трафика в пандемию. В Tele2 при этом заверили, что открыто информируют клиентов обо всех изменениях, и большинство клиентов спокойно относятся к пересмотру тарифов, что подтверждается, в том числе статистикой кол-центра Tele2, который фиксирует сокращение доли обращений по тарификации.