В ЦБ заявили, что стратегию развития финрынка до 2030 года планируют утвердить в 2021 году

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Итоговый вариант стратегии развития финансового рынка до 2030 года планируется утвердить в этом году, сообщил ТАСС первый зампред Банка России Сергей Швецов через пресс-службу регулятора.

"Опубликованный сегодня документ содержит долгосрочные ориентиры развития финансового рынка и позволяет определить точки роста, куда государство и бизнес смогут направить свои ресурсы. Очень важно, что наряду с детальным горизонтом планирования, который заложен в "Основных развитиях финансового рынка на 2022 год и период 2023 и 2024 годов", у рынка появляется долгосрочный взгляд до 2030 года. Будут ли в стратегии-2030 установлены целевые показатели или мониторинговые, еще не решено. Изучение вопроса показало неэффективность установления количественных целей развития, - сказал Швецов. - Мы продолжим консультации с рынком и заинтересованными ведомствами, по их итогам будет принято решение о статусе показателей и их составе. Утвердить стратегию-2030 планируется в этом году".

13 сентября Минфин представил для общественного обсуждения Стратегию развития финансового рынка до 2030 года. Презентуя документ журналистам, замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что подобная стратегия разработана впервые. По словам замминистра, при подготовке документа проведена большая работа со всеми участниками рынка, в том числе с потребителями финансовых услуг.

Стратегия касается целого ряда направлений, в их числе защита прав потребителей финансовых услуг, цифровизация, ESG-тематика и либерализация регулирования, в первую очередь страхового рынка.