В Теle2 заявили, что открыты к конструктивному диалогу с ФАС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Компания Tele2 открыта к конструктивному диалогу с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ по требованию о снижении тарифов, компания будет отстаивать свою позицию в рамках соответствующих юридических процедур. Об этом ТАСС сообщили в Tele2.

"Подчеркнем, что Tele2 предоставила ФАС экономическое обоснование корректировок и заранее выполнила все процедуры по уведомлению регулятора о планируемых изменениях. Мы открыты к конструктивному диалогу с ведомством и будем отстаивать свою позицию в рамках соответствующих юридических процедур", - отметили в компании.

Там добавили, что компания не может не корректировать устаревшие тарифы время от времени, чтобы гарантировать клиентам должный уровень сервиса и релевантное наполнение услуг. "При этом мы действуем максимально аккуратно и делаем пересмотр условий малоощутимым для абонентов. Январские изменения затронули лишь ряд архивных тарифов, часть которых не подвергалась изменениям никогда прежде. На тарифах со скорректированной абонентской платой пересмотр составил в среднем 20 руб.", - пояснили в Tele2.

В компании уточнили, что соотношение увеличения цены и пакета трафика более чем втрое выгоднее стандартной докупки одного гигабайта. Клиенты получили доступ к инновационному функционалу пакетных тарифов и увеличенный пакет услуг, "что актуально на фоне резкого роста интернет-потребления".

"Мы открыто информируем клиентов обо всех изменениях и отмечаем, что большинство клиентов спокойно относятся к пересмотру. Это подтверждается статистикой call-центра Tele2, который фиксирует сокращение доли обращений по тарификации", - заключили в компании.

Ранее ФАС России завершила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении мобильного оператора Tele2. В пресс-службе антимонопольного регулятора ТАСС сообщили, что компания должна будет снизить стоимость необоснованно повышенных тарифов до уровня, применяемого до нарушения.