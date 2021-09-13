Ростуризм считает, что турпоток в РФ в 2021 году может вернуться к доковидным показателям

КАЗАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Внутренний туристический поток России в 2021 году может восстановиться до показателей 2019 года. Об этом сообщила журналистам в понедельник глава Ростуризма Зарина Догузова во время поездки в Казань.

"У нас есть предварительные итоги за семь месяцев этого года - 31,5 млн туристов. Это люди, которые хотя бы на одну ночь останавливались в отелях. <...> Примерно столько же туристов путешествуют и не останавливаются в гостиницах. Поэтому общее количество людей, которые путешествовали, ездили по стране с теми или иными целями, их количество примерно 63 млн. Если динамика будет такой же активной, мы ожидаем по итогам этого года полное восстановление туристического потока до уровня 2019 года, доковидных показателей", - сказала Догузова.

По ситуации с турпотоком в Татарстане высказалась вице-премьер региона Лейла Фазлеева. По ее словам, по сравнению с прошлым годом турпоток в республику вырос, ожидается порядка 3,5 млн туристов.

Ранее Догузова сообщала, что в России одни из лучших в мире показателей по внутреннему туризму.