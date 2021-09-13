Для строительства М12 организовали 27 стройгородков и 269 км временных дорог

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Строительство трассы М12 Москва - Казань потребовало возведения 27 стройгородков и прокладки 269 км временных дорог. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем аккаунте в Instagram.

"На всех участках [трассы] ведется активная подготовка территории, в ней задействовано 10 тыс. человек и почти 4 тыс. единиц техники. Для оперативного обеспечения строительства асфальтобетоном и бетоном идет монтаж заводов. Возведено 27 строительных городков, организовано 269 км временных дорог, по которым идет поставка стройматериалов", - написал Хуснуллин.

Вице-премьер пояснил, что створ трассы протяженностью 810 км полностью пробит. "Будущую скоростную автодорогу уже видно из космоса", - добавил он.

Трасса М12 является частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", в который также входят такие платные трассы, как М11 Москва - Санкт-Петербург, Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД, III и IV участки) и обход Тольятти. Дорога пройдет через Нижний Новгород и соединит Москву и Казань. В апреле президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что строящаяся автомобильная трасса из Москвы в Казань должна быть продлена до Екатеринбурга, а строительство всей трассы - завершено до 2024 года.