Оптовый центр для обеспечения жителей продуктами построят на Таймыре

КРАСНОЯРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Оптово-распределительный продовольственный центр построят в ближайшие годы на севере Красноярского края. Это поможет решить вопрос обеспечения Норильска и поселков Таймыра свежими и недорогими продуктами, сообщил ТАСС в понедельник спикер заксобрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.

Сейчас цены на севере региона в два-три раза выше, чем в Красноярске. Так, помидоры в среднем продаются по цене до 140 рублей за килограмм, огурцы - 70 рублей, картофель - 75 рублей. В зимний период стоимость помидоров может вырастать в два-три раза.

"Сейчас сложились условия, чтобы организовать такой объект на севере Красноярского края и тем самым обеспечить регулирование ценообразования. Мы понимаем, что сегодня цены, например, в Хатанге, могут повергнуть в шок любого человека, который окажется в этих магазинах", - сказал Свиридов, отметив, что центр должен быть построен в ближайшие годы.

По словам спикера, организация логистической схемы, по которой сельхозпредприятия края будут поставлять продукцию на север, выгодна всем - аграриям, которым будет оказана помощь в реализации продукции, северянам, которые смогут получать свежее и качественное продовольствие, крупным инвесторам, которые заходят на Таймыр. Это - одно из решений вопроса продовольственной безопасности региона.

По мнению Свиридова, нужно продумать дальнейшую логистику доставки и хранения продовольствия в крупных поселках Таймыра. Необходимо создавать в поселках современные хранилища для продовольствия, чтобы жители района не испытывали дефицита продуктов и дискомфорта от сезонного повышения цен.

В Норильске и в Таймырском муниципальном районе живут более 200 тыс. человек.