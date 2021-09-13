Китайская компания Jiangxi Copper изучает возможность добычи медной руды в Афганистане

КАИР, 13 сентября. /ТАСС/. Китайская компания Jiangxi Copper изучает возможность начала добычи медной руды на месторождении Айнак в провинции Логар на востоке Афганистана. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии издающаяся в Кандагаре газета Taand .

"Из-за нестабильной ситуации в Афганистане на медном руднике Айнак, в который инвестировала компания, пока не ведутся соответствующие работы, но мы внимательно следим за положением дел и приступим к строительству сразу, как это станет возможным", - приводит издание слова генерального директора компании Чжэн Гаоцина, выступавшего на онлайн-брифинге.

В 2007 году Jiangxi Copper совместно с горнодобывающей корпорацией Metallurgical Corporation of China ("Металлургическая корпорация Китая") выиграли тендер на разработку медного месторождения в провинции Логар. В регионе планировалось развитие инфраструктуры, в частности строительство железной дороги и электростанции, однако пока эти планы не были реализованы. Объемы запасов меди в руднике Аймак, по оценкам экспертов, составляют примерно 11 млн тонн, что делает его вторым по величине в мире.

8 сентября представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что китайские власти готовы к диалогу с новым временным правительством Афганистана, сформированным захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).