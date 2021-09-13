Вологодской области выделили 275 млн рублей на завершение стройки дамбы в Великом Устюге

ВОЛОГДА, 13 сентября. /ТАСС/. Строительство противопаводковой дамбы в Великом Устюге Вологодской области будет завершено в декабре 2022 года. На завершение стройки из федерального бюджета выделено 275 млн рублей, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

"Подписано соглашение о выделении дополнительно 275 млн рублей со сроком выполнения - декабрь 2022 года для окончательного решения проблемы подтопления Великого Устюга. В декабре 2022 года вся противопаводковая дамба будет построена. Весну 2023 года мы будем встречать с дамбой", - сообщил Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

Как отметил губернатор, после катастрофического затопления Великого Устюга весной 2016 года было принято решение и был отработан вопрос с правительством РФ по привлечению средств федерального бюджета на строительство дамбы. "Объем средств колоссальный. Длина противопаводковой плотины - почти семь км. Первый этап был завершен в 2019 году, второй этап завершается. И мы приступаем к реализации третьего, заключительного, этапа, чтобы закрыть город противопаводковой дамбой", - сказал глава региона.

Старинный город Великий Устюг, который расположен в месте слияния рек Юг, Сухона и Северная Двина, ранее постоянно подтапливало из-за особенностей северных рек, которые зимой промерзают, образуя ледовые заторы. Весной 2016 года город пережил небывалое половодье. Тогда уровень воды превысил девять метров при критическом показателе в 7,3 м. В зону подтопления попали 22 населенных пункта Великогоустюгского района с более чем 7,5 тыс. жителей.

Чтобы избежать в дальнейшем разрушительных подтоплений, с 2016 года стали проводить масштабные дноуглубительные и берегоукрепительные работы. Работы по углублению рек Сухона и Северная Двина, не проводившиеся до этого около 30 лет, теперь решено проводить постоянно. Расчищен судовой ход от Великого Устюга до города Котласа Архангельской области, что позволило увеличить течение рек, теперь они не промерзают. После 2016 года Великий Устюг проходит весеннее половодье без подтоплений.