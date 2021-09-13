Урожай овощей в России с начала 2021 года вырос на 8%

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Урожай овощей в РФ, по данным на середину сентября, вырос на 8% и составил 1 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"С начала года в зимних теплицах собран 1 млн тонн овощей и зеленных культур, что на 8% больше показателя за аналогичный период 2020 г.", - отмечается в сообщении.

По данным министерства, в том числе урожай тепличных огурцов составляет 580 тыс. тонн (+1,7%), томатов - 400 тыс. тонн (+19,1%). В десятку регионов - лидеров по производству входят Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская, Новосибирская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Карачаево-Черкессия, Татарстан и Башкортостан.

В Минсельхозе считают, что динамичному развитию подотрасли способствуют меры господдержки, в первую очередь льготное кредитование. Также аграрии, занимающиеся выращиванием овощей в закрытом грунте с использованием технологии досвечивания, могут получать субсидии в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. Кроме того, для регионов Дальнего Востока с 2022 года предусмотрена компенсация 20% капитальных затрат на строительство и модернизацию тепличных комплексов.

Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики подотрасли по итогам 2021 года. По прогнозу, урожай в зимних теплицах превысит 1,4 млн тонн.