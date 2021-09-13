Завод по производству труб для ЖКХ построят в Невском районе Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Новый завод по производству труб для предприятий жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов будет построен в течение трех лет в Невском районе Санкт-Петербурга. Как сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации, проект строительства завода согласован на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

"В Невском районе построят новый завод по производству труб. <...> Инвестиции составят почти 200 млн рублей. Новое производство будет построено за три года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Представители Смольного уточнили, что завод будет строить компания "Петерпайп", которая занимается производством теплофикационных труб различного диаметра. Планируется построить двухэтажное здание с производственным цехом, лабораторией и техническими помещениями.

По данным городской администрации, в прошлом году в Петербурге были открыты 15 новых производств.