Ростуризм планирует пустить субсидированные чартерные рейсы на круглогодичной основе

КАЗАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Ростуризм рассматривает вопрос организации круглогодичных чартерных субсидированных рейсов по городам России. Об этом во время пресс-конференции в Казани сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Я рада, что эта программа не стала разовой акцией, это не стали точечные поездки. По сути, все направления, за которые мы с коллегами взялись в прошлом году на системной основе, продолжаем. Коллеги уже подтвердили свои планы относительно продолжения летних чартерных программ в Бурятию и на Сахалин. Мы их продадим и зимой. Это системная чартерная программа. Конечно, надо над межсезонными программами поработать, но в идеале наша задача - сделать чартерные программы максимально, насколько это возможно, круглогодичными", - сказала Догузова.

В понедельник первый чартерный субсидированный авиарейс туроператора "TUI Россия" с туристами из Москвы приземлился в Казани.

TUI Россия реализует свои чартерные программы в том числе благодаря субсидиям от государства, за счет которых компенсируется 50% стоимости рейса. По правилам предоставления субсидий, компания должна направить не менее шести оборотных рейсов и перевезти в рамках чартерной программы не менее 300 путешественников, купивших пакетные туры.

Запуск субсидируемых чартерных программ позволяет снизить цену на туры для потребителей. К примеру, стоимость недельного тура на новые направления - в Казань и Тюмень - начинается от 10 тыс. рублей за полный пакет, на Сахалин ценник в среднем составлял 35-40 тыс. рублей на человека.