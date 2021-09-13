ЦБ отметил в августе замедление роста цен на непродовольственные товары

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ зафиксировал в августе замедление месячного роста цен на непродовольственные товары без учета нефтепродуктов, говорится в материалах регулятора.

"Годовая инфляция увеличилась до 6,68%, при повышении годовых темпов роста цен на продовольственные и непродовольственные товары. Годовые и месячные показатели устойчивой ценовой динамики также несколько возросли. Вместе с тем уменьшился месячный рост цен на непродовольственные товары без нефтепродуктов. Это может отражать начало снижения давления на цены со стороны издержек, а также более умеренные темпы расширения спроса", - указывает ЦБ.

ЦБ уточняет, что основной вклад внесло резкое замедление удорожания строительных материалов (до 0,4% в августе с 5,1% в июле). Замедлился также месячный рост цен на автомобили. При этом увеличились месячные темпы роста цен на бытовую технику и электронику, что, видимо, отражало влияние глобального дефицита микросхем и других высокотехнологичных комплектующих на предложение готовой продукции. По данным ЦБ, в целом средний темп роста цен на товары для дома и ремонта в июне - августе стал ближе к значению весенних месяцев, на автомобили - сравнялся с ним.

В то же время вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается значительным в условиях повышенных инфляционных ожиданий и ограниченных возможностей для быстрого наращивания выпуска после его возвращения на траекторию сбалансированного роста.

"По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет замедляться в IV квартале 2021 года, в том числе благодаря все более выраженному влиянию повышений ключевой ставки, осуществленных с марта этого года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", - подчеркивается в материалах ЦБ.