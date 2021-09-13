Участники выставки "Китай - АСЕАН" заключили сделки на $46 млрд

ПЕКИН, 13 сентября. /ТАСС/. Участники завершившегося 18-го Экспо "Китай - АСЕАН" заключили сделки на сумму более 300 млрд юаней (около $46,6 млрд). Как сообщило в понедельник агентство "Синьхуа", этот рекордный показатель на 13,7% больше по сравнению с итогами выставки 2020 года.

В этом году организаторы Экспо провели 26 форумов и 148 мероприятий по продвижению торговли между Китаем и странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Выставка проходила с 10 по 13 сентября в городе Наньнин - административном центре Гуанси-Чжуанского автономного района КНР. Выставочная площадь составила 100 тыс. кв. м, на ней расположились 5,5 тыс. стендов экспонентов. В очном формате приняли участие 1,5 тыс. компаний. Часть мероприятий прошла в онлайн-формате.

Экспо "Китай - АСЕАН" проводится ежегодно с 2004 года. Проведение таких выставок направлено на развитие торговли и двусторонних отношений между КНР и АСЕАН.

В первой половине 2021 года объем торгового оборота между Китаем и АСЕАН достиг $410 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38,2%. АСЕАН стала крупнейшим торговым партнером Китая за данный период, обогнав ЕС с показателем $389 млрд.