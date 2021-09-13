Добыча сланцевой нефти в США в октябре вырастет до 8,14 млн баррелей в сутки

ТАСС, 13 сентября. Рост добычи сланцевой нефти в США в октябре по отношению к сентябрю составит 66 тыс. баррелей - до 8,135 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в отчете управления по энергетической информации Минэнерго США.

Фактическая добыча сланцевой нефти в сентябре оказалась немного ниже значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, и составила 8,067 млн б/с против оценки в 8,086 млн б/с.

Рост объемов извлечения ожидается в четырех из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, отмечается в отчете. Наибольшее повышение прогнозируется в Пермском бассейне, где среднесуточное производство сланцевой нефти в октябре должно вырасти на 53 тыс. баррелей - до 4,83 млн б/с. Кроме того, рост добычи на 9 тыс. баррелей также ожидается в Найобрарской формации, до 585 тыс. б/с. В формации Аппалачи ожидается рост добычи на 1 тыс. баррелей, до 126 тыс. б/с, а в Баккеновской формации - на 5 тыс. баррелей, до 1,14 млн б/с.

Снижение добычи по сравнению с фактическими сентябрьскими данными ожидается лишь в одном нефтеносном районе - в формации Анадарко добыча в октябре может упасть на 2 тыс. баррелей, до 367 тыс. б/с.

В формациях Хейнсвилл и Игл-Форд, как ожидает Минэнерго, показатели останутся на прежнем уровне - 34 тыс. б/с и 1,05 млн б/с соответственно.

Ранее Минэнерго США понизило прогноз суточной добычи нефти в США в 2021 г. на 40 тыс. баррелей, до 11,08 млн баррелей. Прогноз на 2022 г. понижен на 50 тыс. баррелей - до 11,72 млн б/с.