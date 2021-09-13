Программу "Вологодский гектар" расширили еще на два района

ВОЛОГДА, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Вологодской области расширили действие программы "Вологодский гектар" еще на два района - Тарногский и Белозерский, где под проект выделено 350 га, сообщил в понедельник заместитель губернатора области Эдуард Зайнак.

По программе жители любого региона России могут претендовать на получение в собственность бесплатно до 10 га земли, а юридические лица - до 100 га для ведения сельского хозяйства. Программу запустили в апреле 2019 года, к концу года в ней участвовали шесть районов области, где было выделено 4,8 тыс. га пустующих сельскохозяйственных земель.

"С 1 апреля 2019 года участки предоставлялись в Никольском, Вожегодском и Вашкинском районах. С 1 ноября 2019 года к проекту присоединились Бабаевский, Вытегорский и Харовский районы. <…> На сегодня мы готовы к третьему этапу, его участники - Тарногский и Белозерский районы, которые готовы включить в программу порядка 350 га", - сказал замгубернатора на оперативном совещании областного правительства.

По его данным, на сегодня предоставлено 200 земельных участков площадью 1 625 га, предварительно одобрены заявки на предоставление еще 172 участков примерно на тысячу гектаров. Земли могут быть использованы для животноводства, организации крестьянских фермерских хозяйств, заготовки сена, выпаса скота и в других сельскохозяйственных целях. Проект станет более привлекательным за счет нововведений, отметил Зайнак. Так, одним из сдерживающих факторов был запрет строительства на территории сельхозугодий жилых домов. С 1 марта 2022 года данное ограничение будет снято: на участках можно будет построить дом высотой до трех этажей и площадью до 500 кв. м. Строение не должно занимать более 0,25% от площади участка, территорию с домом нельзя будет делить на участки меньшей площади. Это сделано для того, чтобы избежать злоупотреблений и массовой застройки земель сельхозназначения - земли выделяются для развития сельского хозяйства.

С 1 января 2022 года получатели участков по "Вологодскому гектару" смогут развивать сельский туризм. Такое понятие впервые вводится в российском законодательстве. Сельский туризм отнесен к приоритетным направлениям развития туризма, признан одним из инструментов территориального развития и предусматривает государственную поддержку, отметил замгубернатора.

Программа "Вологодский гектар" разработана областным правительством по примеру федеральной программы "Дальневосточный гектар", по которой всем желающим предлагают участки для освоения на Дальнем Востоке. В Вологодской области земли представляются сразу в собственность. Так власти намерены вернуть в оборот заброшенные земли, остановить отток населения в крупные промышленные центры. Всего в области насчитывается 468 тыс. га пустующих сельскохозяйственных земель в 14 районах.