Президент Молдавии не будет подключаться к переговорам по закупке российского газа

КИШИНЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и правительство республики не будут подключаться к переговорам по новому контракту на поставки российского газа, как это делал экс-президент Игорь Додон.

"Согласно закону, переговоры ведет компания "Молдовагаз". Ждем результатов. <…> Я не думаю, что участие правительства или президента позволило бы снизить цену на газ, стоимость зависит от цен на мировом рынке", - ответила Санду в понедельник на вопрос журналиста в ходе интервью телеканалу TV8.

Представители "Молдовагаз" обсуждают с "Газпромом" новый договор на поставку российского газа, так как действующее соглашение истекает в конце сентября. Ранее к этим переговорам подключались первые лица Молдавии. Так, по итогам визита в Москву экс-премьера Иона Кику и Додона в 2019 году удалось добиться существенной скидки на газ. По итогам 2020 года среднегодовая закупочная цена российского газа для Молдавии составила $148,87 за тыс. куб. м, включая транспортные расходы до границы.

"Газпром" и "Молдовагаз" подписали среднесрочный контракт в декабре 2006 года. Согласно предусмотренной в договоре формуле, закупочная цена на газ для Молдавии меняется с учетом динамики цен на нефтепродукты. С 2012 года контракт регулярно пролонгируется.

"Молдовагаз" - совместное молдавско-российское акционерное общество, 50% акций в нем принадлежит "Газпрому", 35% - правительству Молдавии, 13% - администрации непризнанного Приднестровья.