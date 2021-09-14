Хитроу перестал быть самым популярным аэропортом Европы

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Лондонский Хитроу больше не является самым популярным аэропортом в Европе. Как сообщила в понедельник вечером газета Times, он опустился на 10-е место в списке наиболее загруженных европейских аэропортов, который возглавлял до пандемии.

В августе этого года в Хитроу было обслужено лишь 19,5 тыс. рейсов, тогда как рекорд по этому показателю установил амстердамский Схипхол, обслуживший 33 тыс. рейсов. В десятке наиболее загруженных аэропортов Европы оказались и воздушные гавани Антальи, Афин, Барселоны, Мадрида, Майорки, Стамбула и Франкфурта, а также парижский Руасси - Шарль-де-Голль.

Пассажиропоток в Хитроу достиг в прошлом месяце 2,2 млн человек, что является наиболее высоким показателем с весны 2020 года, однако это составляет всего 29% от уровня августа 2019 года. Как отмечает Times, в большинстве аэропортов Европы этот показатель сейчас растет быстрее, чем в Хитроу. Одной из причин медленного возвращения к прежним значениям являются более строгие, по сравнению с другими странами Европы, правила въезда в Великобританию из-за рубежа. В администрации воздушной гавани призывают правительство упростить их, отменив часть действующих коронавирусных ограничений, в том числе предписание дважды после въезда в страну сдавать дорогостоящий ПЦР-анализ на COVID-19, которое касается даже полностью привитых путешественников.

По данным британских СМИ, в кабмине действительно планируют ввести целый ряд послаблений и упростить деление зарубежных стран на три категории в соответствии с уровнем распространения новых штаммов вируса. Может быть также существенно сокращен красный список стран, прибывающие из которых должны проводить 10 дней в карантине за свой счет. В настоящий момент он включает более 60 государств и территорий. Ожидается, что о новых правилах во вторник может объявить глава правительства страны Борис Джонсон.