"Известия": упрощенная идентификация через права может вступить в силу в РФ в 2022 году

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Законопроект, предполагающий упрощенную идентификацию за счет водительского удостоверения, может пройти окончательное согласование до конца 2021 года. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Законопроект был принят Госдумой в первом чтении в марте текущего года. По словам Аксакова, в следующем чтении он будет приниматься в осеннюю сессию и до конца 2021 года может пройти окончательное согласование. В силу проект вступит через полгода после принятия, уточнил глава комитета Госдумы.

Как пояснили изданию в Минэкономразвития РФ, для упрощенной идентификации клиент должен предоставить в финансовую организацию сведения о себе, включающие ФИО, номер паспорта, телефона, а также на выбор: ИНН, СНИЛС или полис ОМС. Законопроект предусматривает использование водительских прав как дополнение к паспортным данным. В ведомстве считают такую процедуру безопасной, так как перечень операций, при которых проводится упрощенная идентификация, строго ограничен.

Росфинмониторинг поддерживает проект закона, сообщили газете в службе. Там отметили, что в таком способе идентификации не усматриваются риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

О законопроекте

Документ предполагает расширение перечня аутентификаторов и каналов дистанционного взаимодействия за счет возможности использования в таком качестве номера водительского удостоверения. Кроме того, проект предусматривает повышение суммы лимитов по отдельным операциям с денежными средствами, в отношении которых идентификация клиента, согласно антиотмывочному законодательству, не проводится. Предлагается повышение суммы лимитов для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов - физических лиц страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств и договору добровольного страхования транспортного средства с 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей.

Законопроект предусматривает также возможность поручения проведения идентификации или упрощенной идентификации любой организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, кредитной организации.