Вылов лососевых на Дальнем Востоке в 2021 году на 11% превысил прогноз

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Вылов всех видов красной рыбы по итогам завершающейся лососевой путины 2021 года в тихоокеанских водах России превысил прогнозные значения более чем на 11%, составив к настоящему времени 511 тыс. тонн, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).

"Практически завершена путина горбуши - главного и самого крупного объекта промысла из лососей. Добыча этой рыбы составила 420 тыс. тонн при прогнозе в 322. Также выше плана рыбаки добыли чавычу и почти на уровне плана - нерку. Общий вылов лососей составил 511 тыс. тонн, превысив прогноз на 11,3%", - сообщили в пресс-службе.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщил ТАСС, что увеличение вылова повлияет на отпускные цены горбуши. "Для того, чтобы отпускная цена снизилась на 1%, вылов должен увеличиться на 6-7%. Так что вылов 2021 года "придавит" отпускную цену на горбушу примерно на 15%", - сказал Зверев, отметив, что на конечную стоимость продукта влияют стоимость доставки и хранения рыбопродукции, и пока неизвестно, изменится ли ее стоимость для конечного потребителя.

Глава ВАРПЭ обозначил, что резко выросла стоимость транспортировки рыбы в рефконтейнерах. "Предполагаю, что в ближайшее время вырастет цена на стивидорные работы в портах и хранение рыбы в портах", - сообщил Зверев.

До середины осени еще будет продолжаться кетовая путина. К настоящему момент добыто 51 тыс. тонн кеты при прогнозе в 93 тыс. тонн. Специалисты отмечают, что лучше всего путина прошла на Камчатке.

Лососевая путина 2021 года в начале июня официально стартовала в Чукотском автономном округе, Камчатском, Хабаровском и Приморском краях, а также в Сахалинской области. В 2020 году объемы вылова тихоокеанских лососей снизились как на Дальнем Востоке России, так и в США на Аляске.