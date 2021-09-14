На портале госуслуг появилась возможность получать выписки из ЗАГСов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Минцифры и Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустили на портале госуслуг новый сервис, благодаря которому появилась возможность получать выписки из ЗАГСов. Об этом говорится в официальном Telegram-канале правительства РФ.

"За выписками из ЗАГС теперь не нужно никуда ходить, тратить время и стоять в очередях. Их можно получить на портале госуслуг благодаря новому сервису, который запустило Минцифры совместно с ФНС. Речь идет о свидетельствах о браке и разводе, о рождении для себя и детей, о перемене имени. Они бывают нужны для оформления госуслуг, получения других документов или сделок купли-продажи, например, недвижимости", - отмечается в сообщении.

Чтобы запросить сведения, нужно зайти в раздел "Документы и данные" портала госуслуг, далее - в раздел "Семья и дети". Также можно оформить подписку - в этом случае данные в личном кабинете всегда будут актуальными.

"Как ведомство, курирующее цифровое развитие страны, считаем проект ФНС по ретроспективному переводу документов в цифровой вид передовым опытом, который стоит взять за основу в аналогичных проектах. Возможность запроса актовых записей на портале - один из самых ожидаемых сервисов нашими пользователями. Эта функциональность совсем новая, но в сутки ею уже пользуются более 10 тыс. граждан. Для большинства граждан это возможность заполнить заявление на получение госуслуги без обращения к "бумажным" документам. Для кого-то это возможность уточнить данные для своих личных целей (семейный статус для сделок купли-продажи и т. д.)", - отметил замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев, чьи слова приводятся в сообщении министерства.

"Вывод актовых записей на портал госуслуг стал для нас первым большим опытом интеграции с ФНС, обладающей передовой цифровой экспертизой, и позволяет получать на портале госуслуг обновления в автоматическом режиме по всем актовым записям", - добавил он.