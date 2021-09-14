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Регламент ввоза мигрантов из Узбекистана на поездах утвердят в ближайшее время

Для них также предполагается организовать вакцинацию, рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Регламент ввоза на чартерных поездах трудовых ресурсов из Узбекистана для работы в России планируется утвердить в ближайшее время. Об этом сообщил во вторник ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы договорились с блоком вице-премьера РФ Татьяны Алексеевны Голиковой организовать работу в Узбекистане по подготовке трудовых ресурсов не только для стройки, но также для сфер ЖКХ, торговли. Доля строителей составит 46%. <…> В ближайшее время, я надеюсь, Татьяна Алексеевна проведет штаб, и дополнительный регламент [будет] утвержден, когда и сколько [мигрантов] мы будем привозить", - сказал Хуснуллин.

По словам вице-премьера, предполагается организовать вакцинацию для мигрантов, которые хотят работать в России, после чего запустить чартерные рейсы поездов из Узбекистана.

Ранее Минстрой РФ обсудил с Республикой Узбекистан процедуру ввоза мигрантов для работы на строительных площадках на чартерных поездах. Пилотный ввоз мигрантов планируется отработать до конца года.

Теги
УзбекистанРоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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