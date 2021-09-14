Володин сравнил "Северный поток - 2" со строительством БАМа и Крымского моста

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Северный поток - 2" по своей значимости для России сопоставим со строительством Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Крымского моста, при этом проект соответствует всем требованиям экологической безопасности. Такое мнение во вторник в своем телеграм-канале выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Для России в свою очередь "Северный поток - 2" сопоставим по значению со строительством БАМа и Крымского моста. Это масштабный проект, в рамках которого мы расширим рынок поставок нашей продукции, а потребитель получит качественный и дешевый газ", - написал он.

Володин напомнил, что "этот мегапроект реализовывался в непростых политических условиях", против него вводились санкции, а США лоббировали поставки своего, более дорогого сланцевого газа. "Необходимо отдать должное канцлеру Германии Ангеле Меркель. Она смогла отстоять интересы своих граждан и граждан европейских государств", - добавил спикер.

"Автором этой инициативы - от идеи до маршрута прокладки - был президент нашей страны", - заметил Володин. Председатель Госдумы указал на то, что "Северный поток - 2" - это "чистый проект", который "дает в 5,6 раза меньше выбросов углекислого газа в атмосферу, чем проходящий через Украину газопровод".

"Одним словом, проект - экономический, и все от него выигрывают", - заключил Володин.

Завершение строительства

Ранее "Газпром" сообщил, что строительство "Северного потока - 2" было полностью завершено утром 10 сентября. Как ожидается, далее будут проведены пусконаладочные работы.

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы на "Северном потоке - 2" были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено. По информации "Газпрома", по газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.