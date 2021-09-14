"Эконива" завершит строительство животноводческого комплекса на Алтае

ТАСС, 14 сентября. Приостановленное из-за проблем с финансированием строительство животноводческого комплекса компании "Эконива" в Алтайском крае завершится в 2022-2023 годах. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В ходе рабочей встречи [генеральный директор "Эконива-АПК Холдинг"] Штефан Дюрр заверил губернатора края [Виктора Томенко], что инвестиционные планы компании остаются в силе, строительство современного животноводческого комплекса в Тальменском районе будет продолжено. В ходе общения стороны пришли к договоренности о корректировке сроков реализации трехстороннего соглашения. Строительство животноводческого комплекса планируется завершить в 2022-2023 годах", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе правительства, инвестпроектом предусмотрено строительство семи коровников, в том числе одного с современным доильным залом, а также объектов инфраструктуры - водонапорного узла, склада для комбикормов и силосной площадки, сооружений инженерного обеспечения. Часть работ по проекту уже выполнена: подведены инженерные коммуникации, завершена заливка фундаментов на всех семи коровниках, закуплены техника и оборудование для выполнения сезонных работ. По информации руководства компании, строительство животноводческого комплекса приостановлено в связи с задержкой открытия кредитного финансирования со стороны банка-партнера.

В 2018 году алтайские власти и руководство холдинга "Эконива" подписали соглашение о реализации животноводческого проекта в Алтайском крае с объемом инвестиций около 3 млрд рублей. Реализация проекта предусматривала строительство большой фермы на 6 тыс. коров. В проект было инвестировано 40 млн рублей, проведены подготовительные работы по строительству ферм, пробурена скважина. Предполагалось, что на проектную мощность комплекс выйдет в 2021 году, однако в июле текущего года строительство было приостановлено из-за проблем с финансированием.