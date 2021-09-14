Стоимость газа в Европе приблизилась к $790 за 1 тыс. куб. м

ТАСС, 14 сентября. Цена на газ в Европе в ходе торгов 14 сентября подобралась к отметке в $790 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах во вторник достигла $785,99 за 1 тыс. куб. м, или 64,31 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Ранее цена газа сегодня превысила $770 за 1 тыс. куб. м.

Накануне стоимость газа в Европе последовательно преодолела $730, $740, $750 и $760 за тыс. куб. м.