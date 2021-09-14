Акции "Газпрома" и "Новатэка" обновили исторический максимум

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Стоимость акций компаний "Газпром" и "Новатэк" на открытии торгов на Московской бирже обновила исторический максимум, следует из данных торговой площадки на 10:00 мск.

На открытии торгов бумаги газового холдинга прибавляли в цене 0,11% и торговались на уровне 333,1 руб. за акцию. Тем временем котировки компании "Новатэк" росли на 0,15% и торговались по 1 996 руб. за акцию.

К 10:32 мск акции "Газпрома" ускорили рост и торговались на уровне 334,97 рублей (+0,67%). Акции "Новатэка" замедлили рост и торговались на уровне 1 995,2 руб. (+0,1%).

Цена ноябрьского фьючерса нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,54%, достигая 73,91 доллара за баррель, а сорт WTI дорожал на 0,62%, до 70,89 доллара за баррель.

Цена газа в Европе побила рекорд и превысила $800 за подобралась к отметке в $790 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.