МЭА назвало условием балансировки рынка нефти рост добычи в ОПЕК+ с октября

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Рынок нефти находится в дефиците на фоне перебоев с добычей в США, восстановить баланс предложения позволит наращивание добычи нефти в ОПЕК + с октября. Об этом говорится в сентябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА), текст документа поступил в ТАСС.

"Рынок должен начать сдвигаться к балансу, начиная с октября, если ОПЕК+ продолжит свою политику по восстановлению добычи нефти", - отмечается в отчете. Но даже в этом случае сокращенные из-за форс-мажоров в США запасы нефти могут увеличиться до достаточного уровня только к началу 2022 года, пишут эксперты МЭА. А пока же "заткнуть дыру" в запасах позволяют вливания из стратегических запасов США и Китая.

Страны ОПЕК по действующим доверенностям наращивают добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) в месяц, этот план действует по октябрь включительно. Решение по ноябрю будет приниматься на министерской встрече 4 октября.

В конце августа ураган "Ида" обрушился на нефтедобывающие районы США, что вызвало остановку добычи нефти на 1,7 млн б/с. Общий объем недопоставки нефти МЭА оценивает пока в 30 млн баррелей.

Снижение добычи нефти

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, в августе 2021 года снизили ее производство на 150 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 41,58 млн б/с в основном за счет Нигерии и Казахстана, говорится в отчете.

Так, Саудовская Аравия в августе увеличила добычу нефти до 9,56 млн б/с против 9,46 млн б/с в июле. Но королевство все еще перевыполняет свою норму по сокращению добычи нефти на 3%. Россия в августе добывала 9,71 млн б/с (в июле 9,62 млн б/с), выполнив условия соглашения на 92%.

10 стран ОПЕК в августе выполнили соглашение на 118% от плана, страны "не ОПЕК" - на 112%. Страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, в августе выполнили свои нормы по сокращению на 116%.

Освобожденные от сокращения добычи нефти страны - члены ОПЕК (такие, как Иран, Ливия и Венесуэла) в августе почти сохранили уровни добычи нефти. Так, Иран в августе добывал 2,5 млн б/с, Ливия - 1,14 млн б/с, Венесуэла - 0,57 млн б/с.

Страны ОПЕК по действующим доверенностям наращивают добычу нефти на 400 тыс. б/с в месяц, этот план действует по октябрь включительно. Решение по ноябрю будет приниматься на министерской встрече 4 октября.