Минцифры введет требования о применении российских ОС в устройствах интернета вещей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Минцифры к декабрю 2021 года должно ввести требования об обязательном использовании отечественных операционных систем (ОС) в устройствах интернета вещей в регулируемых государством сферах. Об этом говорится в дорожной карте "Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий", утвержденной правительством России.

Согласно документу, ведомство должно в виде методических рекомендаций, ведомственных программ и стратегий цифровой трансформации ввести требования об обязательном использовании отечественных операционных систем в устройствах интернета вещей в регулируемых государством сферах.

В качестве ожидаемых результатов в плане мероприятий указаны замена зарубежных операционных систем на российские решения, повышение информационной безопасности информационных систем устройств интернета вещей в регулируемых государством сферах.

К декабрю текущего года Минцифры должно обеспечить переход госорганов и бюджетных организаций на использование единой государственной платформы поддержки рабочих коммуникаций. Также министерство к октябрю 2021 года совместно с Минпросвещения, Минздравом и Минфином РФ обеспечит учителей школ и врачей российскими планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы.

Облачные сервисы и ЦОД

Кроме того, Минцифры должно ввести требования, предусматривающие включение в ведомственные программы цифровой трансформации (ВПЦТ) указания на использование отечественных облачных сервисов и на отказ от создания без надлежащего обоснования инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД) за счет бюджетных средств, а также введение запрета на создание без надлежащего обоснования инфраструктуры ЦОД для нужд органов исполнительной власти субъектов РФ.

Кроме того, к декабрю Минцифры и ФАС должны подготовить изменения в нормативные правовые акты, предусматривающие развитие требований о предустановке российского ПО. Также Минцифры подготовит изменения, предусматривающие установление в ведомственные программы цифровой трансформации указания на поэтапную замену зарубежного офисного программного обеспечения и операционных систем на российские IT-решения.

К ноябрю 2021 года Минцифры необходимо внести изменения в нормативные правовые акты, предусматривающие обеспечение обязательной совместимости государственных и ведомственных информационных систем с отечественными офисным программным обеспечением и операционными системами, включенными в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Изменения в Налоговый кодекс

Минцифры, Минэкономразвития, Минфин, Минпромторг и ФНС предложат изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие включение расходов на внедрение отечественного ПО.

"[Представить] предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающих включение расходов на внедрение отечественного программного обеспечения и ПАК [программно-аппаратного комплекса], в том числе компьютерного и телекоммуникационного оборудования, представленных в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также в едином реестре российской радиоэлектронной продукции, в инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль", - отмечается в документе.