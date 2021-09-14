Ведомства предложат установить порядок налогообложения доходов иностранных компаний в РФ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Минцифры, Минфин и ФНС предложат установить порядок налогообложения доходов иностранных компаний, реализующих продукцию в РФ. Об этом говорится в дорожной карте "Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий", утвержденной правительством России.

"[Представить] предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающих установление порядка налогообложения доходов иностранных компаний, получаемых в результате взаимодействия с российскими гражданами и использования данных о них, с учетом подходов, обсуждаемых на площадке ОЭСР", - отмечается в документе.