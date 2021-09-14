{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ведомства предложат установить порядок налогообложения доходов иностранных компаний в РФ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Минцифры, Минфин и ФНС предложат установить порядок налогообложения доходов иностранных компаний, реализующих продукцию в РФ. Об этом говорится в дорожной карте "Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий", утвержденной правительством России.

"[Представить] предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающих установление порядка налогообложения доходов иностранных компаний, получаемых в результате взаимодействия с российскими гражданами и использования данных о них, с учетом подходов, обсуждаемых на площадке ОЭСР", - отмечается в документе.

Теги
Россия
Xiaomi представила умные очки
Устройство обладает некоторыми функциями современных смартфонов и может переводить текст с иностранного языка
Читать полностью