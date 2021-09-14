В Visa заявили, что бесконтактные платежи в России составляют 89% от всех платежей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. В настоящее время доля бесконтактных платежей составляет 89% от всех платежей. Об этом сообщил глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер в интервью телеканалу РБК.

"За прошедший год доля бесконтактных платежей удвоилась. Конечно, коронакризис повлиял достаточно серьезно на эту составляющую, и сейчас доля бесконтактных платежей составляет 89% от всех платежей", - сообщил он.

По его словам, здесь большую роль сыграли участники рынка, которые сделали технически возможными бесконтактные платежи практически везде, на что потребовался большой объем инвестиций.

Бернер также отметил, что Visa смотрит на биометрию как следующий "форм-фактор" - индустриальный термин, которым называют возможности и способы оплаты для всех конечных потребителей, как пояснил он. "Биометрия 100% займет лидирующее положение. Займет это какое-то время," - отметил глава Visa в России и добавил, что на это уйдет какое-то время. Согласно проведенному Visa исследованию, как отметил Бернер, около 90% населения России готовы платить при помощи биометрии.

"Сейчас, наверное, вопрос в стандарте, в конкретных технологических решениях, которые позволят сделать биометрию массовой", - сказал Бернер. В этом направлении платежная система работает со Сбербанком. Одним из больших проектов, который был запущен не так давно, является прием платежей при помощи биометрии в сети магазинов "Перекресток" и "Пятерочка". В настоящее время, по словам Бернера, эта технология работает уже в более 150 магазинах в 30 городах России. "Мы планируем дальше развивать это направление с широким кругом игроков на рынке. Нам кажется, что за этим будущее", - заключил он.