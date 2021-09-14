Более 60 млрд рублей вложат в спортивно-событийный кластер "Прокшино" в Новой Москве

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Свыше 60 млрд рублей инвестиций вложат в спортивно-событийный кластер "Прокшино" в Новой Москве. Масштабный проект площадью около 130 га состоит из 14 объектов спортивного, развлекательного, научно-познавательного, делового и торгового назначения, сообщила пресс-служба департамента развития новых территорий города Москвы.

"Это уникальный для России проект с точки зрения и масштаба, и возможностей для организации досуга и ведения бизнеса. Суммарная пропускная способность объектов кластера составляет порядка 10 млн посещений в год, причем две трети ожидаемого трафика будут обеспечены жителями всех районов Москвы и туристами из России и других стран. Ожидаемый объем вклада в валовый региональный продукт составит более 383 млн рублей, инвестиции - 61 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Среди спортивных объектов кластера - всесезонный курорт с горнолыжным склоном высотой 120 м, аквакурорт с серфинг-центром и профессиональным дайвинг-центром, многофункциональная Drive Arena со спортивной и театрально-концертной функцией, а также современная Академия спорта. Также появятся торговый центр, музей ретроавтомобилей и Парк наук - проект федерального и международного уровня, который создается совместно с РАН. Весь проект планируется запустить к 2035 году, но вводить объекты будут в несколько этапов.

По словам главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, бизнес заметил и оценил позитивные изменения в ТиНАО "рублем". "Так, объем внебюджетных инвестиций в строительство недвижимости, размещение объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры достиг отметки в 1,6 трлн рублей. Кроме того, в развитие инфраструктуры вложено более 500 млрд рублей бюджетных средств", - сообщил руководитель департамента.