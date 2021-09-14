Минцифры сможет ограничивать использование сетей связи во время ЧС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует с марта 2022 года принимать решения об ограничении и приостановлении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.

"Утвердить прилагаемое положение о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера <…> Решение о приоритетном использовании, приостановлении или ограничении использования сетей связи и средств связи принимается Минцифры России во взаимодействии с приоритетными пользователями на основании анализа состояния сетей связи и средств связи в зоне чрезвычайной ситуации, обоснованных предложений соответствующего координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - следует из документа.

Добавляется, что предложения соответствующего координационного органа доводятся до Минцифры с использованием любых видов связи, в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и рассматриваются незамедлительно. Решение о приоритетном использовании сетей связи и средств связи принимается исходя из наличия технической возможности у операторов связи и обеспечения связи в первую очередь для правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти.

Уточняется, что решение о приостановлении или ограничении использования сетей связи и средств связи не должно приводить к нарушению управления технологическими процессами производства, в результате которого могут возникнуть другие чрезвычайные ситуации, а также к потере связи органами управления участвующими в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Проводимые Минцифры мероприятия по организации обеспечения населения услугами связи в зоне чрезвычайной ситуации, а также в пунктах временного размещения не должны приводить к нарушению использования сетей связи и средств связи приоритетными пользователями.

В документе поясняется, что операторы связи должны предоставлять абсолютный приоритет всем сообщениям, касающимся безопасности человека на воде, на земле, в воздухе, космическом пространстве, а также сообщениям о крупных авариях, катастрофах, об эпидемиях, эпизоотиях и о стихийных бедствиях, связанным с проведением неотложных мероприятий в области государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка. Также Минцифры в ходе проведения тренировок с операторами связи, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления для определения готовности сетей связи к угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и восстановлению сетей связи при чрезвычайной ситуации организует отработку вопросов приоритетного использования сетей связи и средств связи, приостановления или ограничения их использования.

Настоящее положение предполагается к вступлению в силу с 1 марта 2022 года и должно действовать в течение шести лет. "Признать утратившим силу постановление правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 895 "Об утверждении положения о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - добавляется в документе.