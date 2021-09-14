МЭР в 2021 году утвердит алгоритм подключения регионов к инфраструктуре по инвестстандарту

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития России до конца 2021 года утвердит свод инвестиционных правил, представляющий оптимальный алгоритм подключения к инфраструктуре в рамках "Регионального инвестиционного стандарта", говорится в сообщении министерства по итогам заседания комиссии Госсовета по направлению "Инвестиции".

"До конца года Министерство экономического развития планирует утвердить свод инвестиционных правил. В нем прописан оптимальный алгоритм подключения к инфраструктуре. Ранее первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов поручил изучить лучшие практики регионов и сделать доступнее подключение региональных инвестиционных проектов к воде, свету и транспортным артериям.", - отмечается в сообщении.

Кроме того, министерство намерено до конца года утвердить правила составления инвестиционной карты и реестра инвестиционных проектов. В ходе заседания первый замглавы Минэкономразвития Андрей Иванов также сообщил, что в октябре текущего года ведомство утвердит инвестиционные декларации, агентства развития и инвестиционные комитеты. "Инвестиционные комитеты - это способ вовлечения губернаторской команды в рассмотрение вопросов, которые возникают на клиентском пути в ходе реализации инвестпроекта", - приводит слова Иванова пресс-служба министерства.

В свою очередь президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил назначать на должность руководителей инвесткомитетов глав регионов. "Мы плотно работаем с Министерством экономического развития. Наши предложения учитывают и в части заключения СЗПК, и в части формирования "Регионального инвестиционного стандарта". Однако, необходимо ускорить принятие нормативной базы", - отметил Шохин.

8 сентября в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщили, что профильные министерства до 15 октября должны проанализировать, как в разных регионах РФ бизнес подключают к коммуникациям, чтобы сократить сроки и стоимость подключения в целом по стране. В сообщении аппарата первого вице-премьера отмечается, что до 25 сентября профильные министерства проанализируют подключение бизнеса к коммуникациям по пяти направлениям свода инвестиционных правил: энергоснабжение, водоснабжение и водоотведение, получение земельных участков, разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию. До 15 октября будет проведен анализ по подключению к газо- и теплоснабжению, обеспечению доступа к дорожной инфраструктуре, оформлению права собственности на введенный в эксплуатацию объект и мерам поддержки.