"Справедливая Россия - За правду" выступила за отставку глав Минфина и ЦБ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" выступает за отставку министра финансов РФ Антона Силуанова и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом во вторник заявил лидер справороссов Сергей Миронов на пресс-конференции в ТАСС.

"Наша социалистическая партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" начинает сбор подписей за отставку министра финансов [Антона] Силуанова. Потому что не выполнять поручения президента, игнорировать нормы конституции никому не позволено", - сказал он.

Политик пояснил, что речь идет о проблеме индексации пенсий работающим пенсионерам. "Сегодня это действующая норма конституции, что пенсии индексируются не реже одного раза в год. Дважды давал президент поручения правительству, и тишина", - отметил парламентарий.

По его оценке, государство "задолжало" пенсионерам 1,5 трлн рублей в связи с приостановкой индексации пенсий. "Если этот господин называет пенсию некой компенсацией за потерю работы, а не заработанными деньгами, ему не место в правительстве", - уверен Миронов.

Справороссы также выступают за отставку главы ЦБ. "Очередное повышение ключевой ставки. Это в ближайшее время скажется на ценах в продуктовых магазинах", - прогнозирует председатель партии.

Согласно закону "О правительстве РФ", отстранить федерального министра от должности может только глава государства. В соответствии с конституцией, вопрос об освобождении от должности председателя Банка России президент ставит перед Госдумой.

Индексация пенсий

23 июля секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что партия совместно с кабмином проработает вопросы индексации пенсий работающим и военным пенсионерам.

В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков проинформировал, что кабмин представил в срок "поливариантное видение" вопроса, окончательное решение будет принято позже.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Отмечалось, что это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и сенаторы неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.