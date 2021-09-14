НОСТРОЙ предложил проверять профессиональные знания мигрантов, прибывающих в РФ на стройки

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мигранты, приезжающие в Россию для работы в строительной сфере, должны подтверждать профессиональные знания, считает президент национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

"Устанавливается возможность ввоза профессиональных строителей. Для этого обсуждается возможность сдачи каких-то минимальных знаний той или иной специальности непосредственно на месте их проживания. Мы сейчас разрабатываем формат, как это сделать быстро, практически безвозмездно для будущего работодателя", - сказал Глушков журналистам на Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в сфере строительства.

Кроме того, предлагается запретить мигрантам, въезжающим в России в качестве строителей, уходить на работу в другие отрасли. Президент НОСТРОЙ пояснил, что ранее около 50-60% рабочей силы оказывалась не на стройке, а, например, в службе доставки.

По оценкам Глушкова, в настоящее время в России не хватает около 3 млн строителей.

Ранее представители Минстроя России в составе официальной российской делегации посетили Ташкент, где обсудили с коллегами из Узбекистана пилотный проект по привлечению в Россию трудовых мигрантов. По оптимизированному механизму планируется централизованный ввоз 10 тыс. специалистов из Узбекистана, добавляли в Минстрое РФ.