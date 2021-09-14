Новый участок тюменского карбонового полигона планируют открыть в ЯНАО к 2023 году

ТЮМЕНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Карбоновый полигон Тюменского госуниверситета планирует запустить новый участок к 2023 году, его площадкой станет Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом сообщил ТАСС в лектории Тюменского нефтегазового форума (TNF) ректор Тюменского госуниверситета Иван Романчук.

"Да, мы планируем на Ямале [открыть участок полигона], потому что мы работаем совместно с Центром изучения Арктики ЯНАО. Это уникальный регион, он большой по площади, и климатическая повестка здесь усиливается: в связи с глобальным потеплением и таянием льда высвобождается углерод, поэтому эти технологии востребованы в том числе и за рубежом. Поэтому мы там [на Ямале] тоже будем проводить замеры. Мы ведем переговоры, в том числе с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа, <…> надеюсь, что к 2023 году мы запустим этот проект", - сказал Романчук.

В конце августа министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщал, что второй участок карбонового полигона в Тюменской области будет создан в районе Тобольска в 2022 году.

Специальный представитель Минобрнауки РФ по вопросам биологической и экологической безопасности, заместитель директора департамента по развитию X-BIO Тюменского госуниверситета Николай Дурманов в кулуарах нефтегазового форума сообщил ТАСС, что карбоновый полигон ТюмГУ может стать одним из лидеров в технологиях искусственного интеллекта. "Я думаю, что они [полигон ТюмГУ] будут расширяться, они будут обрастать сетью карбоновых ферм, маленьких полигончиков нацеленных на решение какие-то частных проблем. И я думаю, что они будут одними из лидеров в искусственном интеллекте, что является ключевой технологией", - сказал Дурманов в беседе с корр. ТАСС после лекции "Карбоновые полигоны и другие климатические проекты: российский и международный опыт" в рамках форумного лектория.

Карбоновый полигон Тюменского госуниверситета - единственный полигон, созданный под эгидой научно-образовательного центра (НОЦ). Он будет выполнять функцию координации для сети подобных полигонов Западно-Сибирского межрегионального НОЦ, которые охватят территорию от лесостепи до арктических тундр. Помимо мониторинга эмиссии парниковых газов, на карбоновом полигоне будут отрабатываться технологии сокращения содержания углерода в атмосфере (секвестрация углерода) и регенеративного земледелия.

Первый карбоновый полигон был открыт в Калужской области в сентябре 2020 года. Позднее были определены семь пилотных регионов, где будут созданы аналогичные полигоны: Чечня, Краснодарский край, Калининградская, Новосибирская, Сахалинская, Свердловская и Тюменская области. В марте министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в России планируется увеличить до нескольких десятков число полигонов, предназначенных для расчетов способности поглощения окружающей средой углерода из атмосферы.

О форуме

TNF 2021 проходит в Западно-Сибирском инновационном центре в Тюмени с 14 по 16 сентября. Он включает более 30 мероприятий - пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки и т.д. Организаторами выступают правительство РФ и правительство Тюменской области, ТАСС является генеральным информационным партнером форума.