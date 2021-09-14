Титов предложил решить нехватку кадров из-за оттока мигрантов привлечением пенсионеров

УФА, 14 сентября. /ТАСС/. Нехватка кадров, в частности в ресторанной сфере, может быть решена с помощью привлечения на работу пенсионеров, но необходимо индексировать их пенсии. Такое мнение высказал во вторник ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе рабочей поездки в Башкирию.

Как ранее отмечал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов, заведениям общепита в РФ не хватает до 30% сотрудников из-за оттока мигрантов в период пандемии коронавируса.

"Во всех регионах, куда мы приезжаем, говорят о нехватке кадров. Это касается, прежде всего, оттока мигрантов. Кроме этого, после изоляции многие люди не вернулись: ушли в другие сектора работать, а кто-то на бирже труда по-прежнему. Проблему можно решить одним простым решением: индексировать пенсии для работающих пенсионеров", - сказал бизнес-омбудсмен.

По его словам, пенсионеры могут быть привлечены в ресторанный бизнес, но "сейчас они не идут туда, потому что не могут показать свои трудовые заработки - им выгоднее получать индексированную пенсию". "Если мы решим этот вопрос, то дадим возможность пенсионерам получать дополнительные доходы. И проблема нехватки кадров во многом будет решена", - заключил Титов.

Об индексации

В январе президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков проинформировал, что кабмин представил в срок "поливариантное видение" вопроса, окончательное решение будет принято позже.

В июле секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак говорил, что партия совместно с кабмином проработает вопросы индексации пенсий работающим и военным пенсионерам.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Отмечалось, что это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и сенаторы неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.