Греф опроверг планы "Сбера" по выходу из СП с "Ростелекомом"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Сбер" не планирует выходить из совместного предприятия (СП) с "Ростелекомом" по развитию Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом на пресс-брифинге сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

В середине августа газета "Коммерсантъ" сообщила, что Сбербанк может выйти из состава участников нового СП с "Ростелекомом" по развитию ЕБС. По информации издания, "Сбер" единственный из девяти приглашенных в проект финансовых организаций не подписал предварительную документацию и не планирует участвовать в обсуждении корпоративного договора.

"Я впервые слышу, что мы собираемся выходить откуда-то. Нет, мы ниоткуда не выходим", - сказал Греф, комментируя эту публикацию.

О предприятии

В начале апреля "Ростелеком" и "Сбер" подписали предварительное соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия, которое займется развитием цифровых технологий идентификации, включая биометрию. В соответствии с договоренностями Грефа и президента "Ростелекома" Михаила Осеевского стороны подписали предварительное соглашение о намерениях, согласно которому на паритетных началах будет создано совместное предприятие - ООО "Цифровые технологии идентификации".

Новое предприятие будет заниматься разработкой, развитием и тиражированием технологий идентификации для повышения уровня цифровизации в различных отраслях экономики. Стороны объединят усилия и экспертизу в этом направлении для ускорения перевода различных услуг в электронный вид. По данным пресс-службы госоператора, СП было зарегистрировано 9 апреля 2021 года.