"Алмаз-Антей" создаст центр испытаний и сертификации нефтегазового оборудования

ТЮМЕНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" создаст отраслевой центр для испытаний и сертификации нефтегазового оборудования на базе завода 70-летия Победы (входит в холдинг) под Нижним Новгородом. Это позволит не зависеть от зарубежных подобных центров в условиях санкционных рисков, сообщил во вторник журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме (TNF) заместитель генерального директора по производственно-технологической политике концерна Александр Ведров.

"Мы сейчас в процессе создания единого центра испытаний и сертификации нефтегазового оборудования под Нижним Новгородом на нашем заводе 70-летия Победы. В условиях санкционных рисков наличие испытательного комплекса, способного проводить все виды испытаний для нефтегазового сектора и компаний ТЭК, позволит не зависеть от зарубежных испытательных центров и проводить испытания в масштабе потребностей всей России", - сказал он.

Ведров добавил, что центр создается на базе сборочно-испытательного комплекса, который уже может испытывать оборудование для подводной добычи газа. В создание такого центра было вложено более 820 млн рублей.

"Концерн также предлагает использовать созданный испытательный центр как опорную площадку для создания объединенного испытательного комплекса сети полигонов РФ. Он будет включен в функциональную цифровую платформу сети полигонов РФ", - отметил Ведров.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. На предприятиях холдинга трудятся около 140 тысяч человек. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира. Также концерн производит гражданскую продукцию.

TNF 2021 проходит в Западно-Сибирском инновационном центре в Тюмени с 14 по 16 сентября. Он включает более 30 мероприятий - пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки и т.д. Организаторами выступают правительство РФ и правительство Тюменской области, ТАСС является генеральным информационным партнером форума.