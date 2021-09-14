Опрос: российские банки не спешат повышать ставки по кредитам и вкладам вслед за ЦБ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Многие российские банки сдержано отреагировали на недавнее решение Банка России об очередном повышении ключевой ставки, указав, что при текущей конъюнктуре пока не будут повышать ставки по всей линейке продуктов. Повышение может произойти точечно. Об этом свидетельствуют данные кредитных организаций, опрошенных ТАСС.

ЦБ РФ на заседании 10 сентября в пятый раз подряд повысил ключевую ставку, но не в пример прошедшему повышению, только на 25 б. п., до 6,75% годовых. При этом регулятор дал четкий сигнал, что в этом году повышение ставки может продолжиться.

Недостаточное повышение

О сохранении ставок по основной линейке продуктов на текущих уровнях сообщил ВТБ, Райффайзенбанк, банк "Санкт-Петербург", банк "Уралсиб".

"В своей процентной политике мы ориентировались на повышение ключевой ставки до 7%, поэтому нет необходимости повышать ставки в связи с повышением до 6,75%. Нет необходимости и понижать ставки, так как комментарии ЦБ РФ были достаточно жесткими. В октябре мы планируем поднять ставки по вкладам в связи с запуском акционного вклада, по случаю дня рождения банка", - отметил директор казначейства банка "Санкт-Петербург" Ринат Кутуев.

По словам управляющего директора по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрея Спивакова, период повышения ставок закончился. "Для Райффайзенбанка ключевая цель - быть удобными и выгодными для клиентов в решении финансовых вопросов, поэтому за счет своей прибыли мы сдерживали резкий рост тарифов по кредитным продуктам. Далее мы ожидаем волну снижения ставок", - отметил он. В пресс-службе Райффайзенбанка также добавили, что банк уже повысил ставки по сберегательным продуктам, учитывая вектор развития ключевой ставки.

Не спешит вслед за Банком России и крупнейший банк страны. Глава Сбербанка Герман Греф сегодня заявил, что кредитная организация пока не планирует повышать ставки по ипотеке и будет стараться поддерживать минимально приемлемый уровень ставок на рынке. "Если говорить об ипотеке, пока мы ставки, несмотря на рост ставок на рынке, пока мы не меняли ставки по ипотеке. Спрос на ипотеку продолжается, в целом мы будем стараться поддерживать его всячески совместными программами с застройщиками, будем стараться поддерживать минимально приемлемый для нас уровень ставок на рынке, - сказал он.

Точечный подход

Не исключает Сбербанк корректировки ставок по сберегательным продуктам. "Ставки по вкладам мы уже начали корректировать, мы в августе приняли решение о промоакции, и до конца будем принимать соответствующие решения. Конечно, будем поднимать по разным нашим вкладным продуктам ставки", - заявил на пресс-конференции сегодня глава банка Герман Греф.

Вслед за ключевой ставкой Банка России Почта банк планирует в ближайшее время поднять ставки по вкладам на 0,25-0,5 п. п., сообщила пресс-служба кредитной организации.

Ряд банков не высказали определенности, указав, что будут следить за развитием ситуации на рынке. Среди "неопределившихся банк "Открытие", РНКБ, "Хоум кредит", банк "Русский стандарт".

"По предварительным оценкам, к концу года значение индекса потребительских цен (ИПЦ) в годовом выражении будет находиться в пределах 6-6,5%. При установлении наших ставок по вкладам мы ориентируемся на целую совокупность факторов, а не только на величину ключевой ставки Банка России. Хотя она, конечно, является важным индикатором, но мы также оцениваем конкурентную среду, баланс спроса и предложения на размещенные и привлеченные средства, ситуацию на финансовых рынках и так далее. Поэтому мы "держим руку на пульсе" рынка и действуем на основе его конъюнктуры", - отметил аналитик банка "Хоум кредит" Станислав Дужинский.