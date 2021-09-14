Пашинян и Миллер обсудили программы развития энергетики в Армении

ЕРЕВАН, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава "Газпрома" Алексей Миллер во вторник на встрече в Ереване обсудили программы развития энергетики в республике, а также деятельность российской компании в стране. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

"Собеседники обсудили процесс армяно-российского сотрудничества в сфере энергетики, перспективы развития, затронули вопросы, связанные с деятельностью "Газпрома". Обе стороны подчеркнули важность текущих программ, направленных на развитие энергетики Армении и развитие надежной системы газоснабжения", - отмечается в релизе правительства.

Пашинян отметил, что "Газпром" является стратегическим партнером Армении в энергетической сфере, и что правительство считает важным развитие взаимовыгодного сотрудничества. " Миллер поблагодарил премьер-министра за прием, представил деятельность "Газпрома" в Армении, инвестиционные и социальные программы компании, заверив, что "Газпром" готов и дальше выполнять все поставленные перед компанией задачи", - говорится в сообщении.

"Газпром" - единственный поставщик газа в Армению. На внутреннем рынке страны газ поставляется потребителям компанией "Газпром Армения". С 1 января 2019 года цена на российский газ для Армении выросла со $150 до $165 за 1 тыс. кубометров.