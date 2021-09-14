"Лукойл" и "Ямалшельф" могут первыми в РФ получить лицензии на "рисковые" участки в морях

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Минприроды впервые c 2019 года получило заявки на неразведанные участки в акваториях Карского и Балтийского морей по так называемому заявительному принципу, предлагается предоставить их дочке" "Лукойла" и "Ямальской шельфовой компании". Соответствующий проект распоряжения внесен в правительство, сообщил журналистам глава министерства Александр Козлов.

"Выдача участков - это важнейший шаг, так как акватории морей еще мало исследованы, однако с ними связывают перспективы открытий крупных месторождений полезных ископаемых. Внесли в правительство проект распоряжения о включении пяти участков недр федерального значения, расположенных в акваториях Карского и Балтийского морей, для предоставления их в пользование для геологического изучения на основании соответствующих заявок", - сообщил Козлов.

Он пояснил, что участки предлагается передать в рамках реализации "заявительного" принципа в морях, который законодательно закрепили в 2019 году. "Все это время компании оценивали риски, поэтому первые заявки появились только сейчас", - отметил он.

Как пояснили в Минприроды, первыми подали заявки на геологоразведку на шельфе по заявительному принципу "Лукойл-Калининградморнефть" (100% "дочка" "Лукойла") и "Ямальская шельфовая компания" (основана экс-министром энергетики РФ Игорем Юсуфовым). В частности, "Ямальская шельфовая компания" подала заявку на Байдарацкий участок в акватории Байдарацкой губы Карского моря, участки Усть-Обский - 2, Усть-Обский - 3, Усть-Обский - 4 в акватории Карского моря. В свою очередь ООО "Лукойл-Калининградморнефть" подала заявку на участок федерального значения "Надежда", расположенного в акватории Балтийского моря.

О заявительном принципе

Как пояснили в Минприроды, в рамках "заявительного" принципа компания берет участок недр, расположенный во внутренних морских водах или территориальном море РФ, для геологоразведки, по результатам которой определяет запасы, которые потом ставятся на баланс. При этом законодательством не предусматривается необходимость уплаты разового платежа за участки, так как у результатов поиска и перспектив добычи высокая неопределенность. В случае подтверждения запасов и открытия месторождения компании, проводившей геологоразведку, могут дать лицензию на разведку и добычу по праву "первооткрывательства". Однако за нее компания уже заплатит в бюджет в зависимости от ценности месторождения.

О прогнозных запасах

В пределах участка "Надежда" открытых месторождений, структур, подготовленных к глубокому бурению, нет. Прогнозные ресурсы углеводородов в его пределах на основании количественной оценки ресурсов углеводородного сырья в РФ по оцениваются в 3 млн тонн по категории Dл, 0,6 млн тонн по категории D1 и 0,7 млн тонн по категории D2.