В России появится рейтинг регионов по реализации мусорной реформы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минприроды России и компании "Российский экологический оператор" подготовить критерии для создания рейтинга регионов по темпам реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Рейтинг позволит увидеть, какие регионы находятся в зоне риска, и оперативно принимать решения и дополнительные меры регулирования, сообщил ТАСС представитель Абрамченко во вторник.

"Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды и ППК "Российский экологический оператор" к 27 сентября представить в правительство перечень показателей для формирования рейтинга эффективности деятельности субъектов РФ в области обращения с ТКО, согласованный с комиссией Госсовета по направлению "экология и природные ресурсы", - сообщил он.

По мнению Абрамченко, в числе критериев должны быть, в частности, эффективная работа региональных операторов и снижение количества жалоб граждан.

"Методика позволит увидеть, какие регионы находятся в зоне риска, и оперативно принимать решения и дополнительные меры регулирования. В числе критериев эффективности должны быть бесперебойная работа операторов, снижение жалоб граждан, охват раздельным сбором отходов", - отметила представитель.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.