СМИ: Xiaomi отменит блокировку смартфонов в ряде стран после проведения расследования

ПЕКИН, 14 сентября. /ТАСС/. Китайская компания Xiaomi назвала блокировку смартфонов и других мобильных устройств в ряде регионов мира "временной мерой". Как заявил представитель компании китайскому изданию Global Times, это было сделано на время проведения расследования.

Газета указывает, что некоторые СМИ связали блокировки телефонов с тем, что Xiaomi приняла такое решение под давлением США. "В ответ на это Xiaomi заявила о том, что компания "временно" заблокировала некоторые смартфоны для расследования и борьбы с потенциальными случаями контрабанды, которые могли представлять угрозу для безопасности пользовательских данных и прав потребителей", - пишет Global Times. "Расследование достигло значительных результатов, а затронутые устройства теперь могут быть разблокированы", - приводит газета слова представителя компании.

"Xiaomi сообщила, что решение заблокировать телефоны в таких странах и регионах, как Куба, Иран, Сирия, КНДР, Судан и Крым не направлено против каких-то отдельных рынков. Политика компании в сфере межрегионального обслуживания направлена на то, чтобы предотвратить контрабанду на черном рынке и защитить безопасность личных данных пользователей", - приводит газета во вторник слова представителя Xiaomi.

Как отмечает издание, политика компании не позволяет пользователям экспортировать ее продукцию в запрещенные для этого страны и регионы. "Однако, по данным СМИ, черный рынок значительно расширился в последние годы, и для пользователей Xiaomi стало привычным покупать продукцию компании в одном регионе, а использовать в другом", - пишет Global Times.

В субботу на портале сообщества мобильных разработчиков сообщили, что производитель смартфонов Xiaomi заблокировал свои аппараты в некоторых странах, которые попали под санкции. В частности, ограничения коснулись Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана, а также российского региона Крым. По их данным, ограничения не коснулись устройств, активированных в других регионах, а затем ввезенных в Крым. Кроме того, часть пользователей смогла избежать блокировки после перепрошивки операционных систем.

Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Роспотребнадзора, ведомство не получало жалоб о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму.

О компании

По данным аналитического агентства Counterpoint Research, китайская компания Xiaomi в июне 2021 года впервые стала мировым лидером по продажам смартфонов. По его информации, доля продаж компании на мировом рынке в июне составила 17,1%. На втором месте оказалась южнокорейская Samsung с долей в 15,7%, на третьем - американская компания Apple с 14,3%.

При этом продажи смартфонов Xiaomi выросли на 26% в июне по сравнению с маем. Такой темп роста стал самым высоким для компании за всю историю. По данным агентства, с момента начала падения продаж Huawei Xiaomi начала активную экспансию на рынке.

В совокупности с момента своего создания в 2011 году китайский производитель произвел около 800 млн смартфонов.