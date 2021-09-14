Программу инфраструктурных кредитов регионам могут продлить до 2026 года

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Власти России прорабатывают условия продления программы выдачи инфраструктурных кредитов регионам до 2026 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством и руководством "Единой России".

"Регионы проявляют большой интерес к этому инструменту. Прорабатываем условия продления этой программы до 2026 года с дополнительным лимитом, с Минфином активно обсуждаем механизмы и условия работы по проектам. Объем внебюджетных источников, который должен быть привлечен благодаря этим инструментам, составляет не менее 1 трлн рублей. Это масштабная программа с общим объемом финансирования более 2 трлн рублей, которая позволит обновить инфраструктуру на местах и выполнить показатели национальных целей", - сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что все необходимые нормативные акты в рамках "инфраструктурного меню" приняты, еженедельно рассматриваются заявки на заседаниях штаба по региональному развитию, идет активное взаимодействие с регионами при подготовке заявок.

Также он отметил, что уже принято решение по метро в Нижнем Новгороде, готовятся к рассмотрению проекты по строительству метро в Челябинске и Красноярске, по модернизации коммунальной инфраструктуры в Краснодарском крае, рассматривается заявка ЯНАО о финансировании строительства Северного широтного хода.

Вице-премьер добавил, что объем средств по заявкам российских регионов на инфраструктурные кредиты превысил установленный лимит по программе. Сейчас на рассмотрении находятся заявки на 490 млрд рублей.

"На рассмотрении находятся заявки регионов на общую сумму 490 млрд рублей. <...> Это уже превышает лимит в 500 млрд рублей, которые у нас есть на первые два года", - сказал Хуснуллин.

Привлечение внебюджетных средств

Выпуск инфраструктурных облигаций поможет к 2023 году привлечь в регионы не менее 150 млрд рублей внебюджетных средств, рассчитывает вице-премьер.

"За счет их выпуска к 2023 году планируем привлечь не менее 150 млрд рублей из внебюджетных источников, субсидируя из федерального бюджета ставку по купонному доходу", - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что заявки на инфраструктурные облигации уже одобрены для трех регионов - Тульской, Тюменской и Челябинской областей.

"Всего у нас в заявках находится 51 проект из 30 субъектов на общую сумму 213 млрд рублей, которые позволят построить и ввести более 20 млн кв. метров жилья", - сказал Хуснуллин.

Одобренные проекты

Свыше 240 проектов на сумму 102 млрд рублей одобрены в 43 регионах России по программе реструктуризации бюджетных кредитов, объем внебюджетных инвестиций в эти проекты должен составить 1,4 трлн рублей.

"Всего по этой программе в текущем году уже одобрены 246 новых инвестиционных проектов на сумму 102 млрд рублей в 43 регионах с общим объемом внебюджетных инвестиций в размере 1 трлн 400 млрд рублей, создано будет 60 тыс. рабочих мест", - сказал вице-премьер.

Программа реструктуризации бюджетных кредитов распространена на кредиты, выданные в 2020 году. Это решение, добавил вице-премьер, позволит дополнительно привлечь более 218 млрд рублей на реализацию новых инвестиционных проектов.

Кроме того, подчеркнул Хуснуллин, обеспечена возможность снижения рыночного долга регионов и муниципалитетов до уровня 25% от налоговых и неналоговых доходов. На указанные цели может быть направлено до 337 млрд рублей.

Кроме того, дополнительные дотации на общую сумму 50 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджетов с начала года получили 55 регионов России.

Хуснуллин отметил, что также обеспечена возможность снижения рыночного долга регионов и муниципалитетов до уровня 25% от налоговых и неналоговых доходов. "На указанные цели может быть направлено до 337 млрд рублей", - добавил вице-премьер.

Инфраструктурные кредиты 10 регионов

Заявки на получение инфраструктурных кредитов 10 регионов на общую сумму 90 млрд рублей одобрены межправительственной комиссией по региональному развитию, сообщил Хуснуллин.

"В рамках лимита, установленного для каждого субъекта, уже одобрено 10 заявок на 90 млрд рублей. Это с оформлением всех документов. Это Калужская, Костромская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Тюменская, Челябинская области, Республики Саха и Крым, и Санкт-Петербург", - сказал он.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет. Такой поддержкой смогут воспользоваться субъекты со взвешенной финансовой политикой: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.