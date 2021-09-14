В Татарстане запустили маркетплейс для торговли фермеров без посредников

КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Онлайн-платформа для фермеров, совмещающая возможности электронной торговли, привлечения инвестиций и маркетплейса, заработала в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты региона.

"В Татарстане запущена экосистема сельского хозяйства Agraroom. Электронная торговля, привлечение инвестиций и маркетплейс услуг на одной площадке. Цифровая платформа позволяет фермерам делать выгодные продажи и заключать сделки в один клик. Все без участия посредников. Сервис удобен и для покупателей. В этой системе нет перекупщиков. Agraroom позволяет продавать натуральные продукты по цене производителя", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что площадка позволяет продавать разные объемы товара. "Для инвесторов есть возможность найти проверенных участников рынка и вложить средства в реальный сектор экономики", - сообщает пресс-служба.

На данный момент программа запущена в тестовом режиме. Зарегистрировались порядка 30 производителей. Презентация онлайн-платформы для предпринимателей планируется в дни Международного форума Kazan Digital Week 2021, который пройдет с 21 по 24 сентября.