Глава "Русагро" не исключает ухода из компании

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор "Русагро" Максим Басов не исключает ухода из компании, но надеется остаться в совете директоров. Об этом он сообщил в ходе онлайн-конференции для инвесторов.

"Директор может уйти из любой компании, это нормальная ситуация. Компания "Русагро" сейчас очень устойчивая, сильная, и даже уход человека, который 12 лет занимался и практически ее создавал, не приведет ни к каким проблемам, потому что даже если мы захотим передать эту позицию моему преемнику, то в любом случае это будет правильный человек, который уже работает в компании. Сегодня еще нельзя говорить о том, что это произошло, у меня действительно истекает контракт, мы в совете директоров обсуждаем различные варианты. Но как только какое-то решение будет принято, мы сразу же сообщим об этом", - сказал он.

"Я считаю, что в любом случае я смогу обеспечить преемственность и останусь в совете директоров", - добавил он.

О компании

Группа "Русагро" - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России, реализует ее более чем в 80 регионах РФ и 35 странах мира. Основным владельцем "Русагро" является семья Вадима Мошковича (более 70%), менеджмент владеет более чем 7% акций. Доля бумаг в свободном обращении - около 20,5%. Акции "Русагро" торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах.

Чистая прибыль "Русагро" по международным стандартам финансовой отчетности по итогам января - июня 2021 года выросла по сравнению с показателем годом ранее на 81% и составила 17,6 млрд рублей.