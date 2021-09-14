Левитин считает, что альтернативные виды топлива не будут дешевле традиционных

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Альтернативное топливо не будет стоить дешевле, чем традиционное, такое мнение выразил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Игорь Левитин на международном форуме "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве".

"Все больше мы говорим об альтернативных видах топлива: электричество, газ и так далее, и так далее. Но мы должны все понимать, что дешевле не будет. Cегодня мы должны подумать, а за счет чего мы должны содержать и строить автомобильные дороги, потому что сегодня у газа и у электричества нет акциза", - заявил он.

По его словам, либо государство должно будет вести акциз и включить в стоимость альтернативных видов топлива дорожные сборы, что уравняет их цену с бензином, либо "весь мир задумается о радикальной реформе вообще платежей и сборов за пользование автомобильными дорогами".

Говоря о реформе сборов, он пояснил, что речь идет о формате покилометровых сборов и платежей для пользователей автодорог.

"То есть тогда акциза не будет, но каждый километр будет просчитан и человек, у которого есть автомобиль, уже будет понимать, выезжать ему на автомобиле или ехать на общественном транспорте", - добавил Левитин.